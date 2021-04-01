Дочь Синди Кроуфорд снялась для Calvin Klein топлес

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала лицом Calvin Klein. Девушка приняла участие в откровенной фотосьемке нижнего белья.

Информация об этом появилась в личном Instagram Кайи, которая поделилась фотографиями в культовом нижнем белье. Ранее его рекламировала в том числе ее известная мать, добавило радио «Комсомольская правда».

На опубликованных снимках модель показывает себя в разных образах. На одном фото ее можно увидеть в базовом черном комплекте, на другом — где она сочетает белый бюстгальтер с бежевыми джинсами высокой посадкой. Третий снимок показал модель в тех же брюках и без бюстгалтера, она прикрыла грудь ногами.

Подписчики сравнили девушку с ее знаменитой матерью, а также выразили свое единодушное одобрение съемки.