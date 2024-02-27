27 февраля 2024, 11:20
Дочь Шукшина подала иск к сестре из-за прав на произведения отца
Дочери Шукшина будут бороться в суде за права на произведения отца
Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина будут судиться из-за прав на его произведения. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
В Таганском районном суде города Москвы назначили подготовку к судебному заседанию по иску Ольги Шукшиной к сестре — актрисе Марии Шукшиной. Оно пройдет 4 марта.
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Ранее вдова режиссера Лидия Шукшина передала все права своей дочери Марии. Именно этот договор и оспаривает Ольга Шукшина. Она требует, что его признали недействительным.
Василий Шукшин — советский режиссер, актер и писатель. Он написал сценарий к фильмам «Калина красная», «Живет такой парень», «Печки-лавочки». Кроме того, Шукшин выступал и в качестве режиссера этих фильмов. Режиссер умер в 1974 году.
В начале января Российское авторское общество подало в суд на певца Филиппа Киркорова за нарушение авторских прав.
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