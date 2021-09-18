Дочь Шойгу рассказала, как назвала новорожденную дочь

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения, недавно впервые ставшая матерью, поблагодарила всех за поздравления с прибавлением в семье и раскрыла имя ребенка.

У себя в Stories в Instаgrаm Шойгу сначала опубликовала фото кафедрального собора в Милане, предложив подписчикам отгадать, что она загадала. Затем она выложила снимок уже из палаты роддома, написав, что подписчики угадали верно.

«Да вы правы! Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной», — поблагодарила Шойгу.

Отцом ребенка стал спортивный блогер Алексей Столяров. Он ведет YouTube-канал о правильном питании и фитнесе. На него подписаны почти три миллиона человек. О своих планах пожениться пара рассказала в конце мая.

Ксения Шойгу тоже активно занимается спортом. Со Столяровым она познакомилась во время одного из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности на «Гонке героев». В прошлом году на заседании Олимпийского комитета России она была избрана новым президентом Федерации триатлона России (ФТР).

Милана стала третьей внучкой главы Минобороны. Его старшая дочь Юлия растит двоих детей.