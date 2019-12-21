    21 декабря 2019, 15:01

    Дочь Шойгу опробовала всепогодную горку в Кронштадте. Видео

    Юлия Булыгина

    Член группы по вопросу развития Кронштадта Ксения Шойгу опробовала всепогодную горку на центральной площади города. Прокатиться на горке можно будет совершенно бесплатно, она откроется вечером 21 декабря.

    «Крутая горка», — сказала Ксения Шойгу после проката.

    Высота всепогодной горки составляет 80 метров. Девушка разместила в своем Instagram-аккаунте @ksenia_shoigu видео того, как возводилась горка, в формате тайм-лапс.

    Горку построила АНО «Остров фортов» на Якорной площади Кронштадта. Она откроется в 17:00 21 декабря и проработает до марта.