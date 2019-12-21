Дочь Шойгу опробовала всепогодную горку в Кронштадте. Видео
Член группы по вопросу развития Кронштадта Ксения Шойгу опробовала всепогодную горку на центральной площади города. Прокатиться на горке можно будет совершенно бесплатно, она откроется вечером 21 декабря.
«Крутая горка», — сказала Ксения Шойгу после проката.
Высота всепогодной горки составляет 80 метров. Девушка разместила в своем Instagram-аккаунте @ksenia_shoigu видео того, как возводилась горка, в формате тайм-лапс.
Горку построила АНО «Остров фортов» на Якорной площади Кронштадта. Она откроется в 17:00 21 декабря и проработает до марта.