Дочь Рязанова прокомментировала споры о сексе героев в «Иронии судьбы»

Филолог и киновед Ольга Рязанова — дочь режиссера Эльдара Рязанова — отреагировала на спор соцсетях о том, была ли близость между героями комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ипполитом и Надей.

«Вчера на ФБ несколько раз в самых неожиданных ракурсах всплывала тема „Иронии судьбы“. Народ дискутировал, была ли у Нади и Ипполита интимная связь», — написала Рязанова на своей странице в Facebook.

По ее словам, людей все еще интересуют вопросы о том, действительно ли актеры были пьяными в бане, нужно ли на Новый год подавать заливную рыбу и стоит ли носить обувь на тонкой подошве. На эти вопросы дочь режиссера ответы давать не стала, но раскрыла несколько интересных фактов о создании картины.

Ольга Рязанова рассказала, что ее отец закончил работать над фильмом летом 1975 года. Предполагалась, что ленту покажут на новогодние праздники. Однако некоторым советским чиновникам не понравилась «Ирония судьбы», поскольку они нашли в ней пропаганду пьянства. Зато фильм пришелся по душе Леониду Брежневу, поэтому его нужно было подготовить к телевизионной премьере к 1 января 1976 года. Рязанов должен был обратиться к зрителям и смягчить «негативное впечатление от пьянства, пояснив, что пить плохо, но в Новый год можно».

Однако вступительное слово пришлось переписывать из-за того, что режиссер назвал свою картину «рождественской сказкой для взрослых». Это, по мнению властей, было идеологической ошибкой. Ведь в Советском Союзе не отмечали религиозные праздники. Переснимать обращение пришлось прямо 1 января в пустом телецентре. А спустя несколько часов состоялась премьера «Иронии судьбы».