Дочь Рамзана Кадырова объявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws

Счета дома Firdaws не заблокированы, а налоговая задолженность в размере 1638 рублей, образовавшаяся из-за бухгалтерской ошибки, погашена. Об этом сообщила учредитель бренда — министр культуры Чечни, старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат.

Ранее СМИ сообщали о блокировке счетов компании в связи с неуплатой налогов. По словам Айшат Кадыровой, компания Firdaws не успела вовремя заплатить одну тысячу 638 рублей 4 копейки. Это произошло из-за ошибки главного бухгалтера компании. Деньги представляли собой начисленные пенни на отдельной квитанции и ее просто просмотрели.

«Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена. Счета компании не были заблокированы. Никаких долгов у компании нет. Это можно проверить в официальных документах», — написала министр культуры в своем Instagram.

Ранее в пресс-службе Firdaws сообщали о приостановке работы модного дома «по техническим причинам и в связи с болезнью половины штата закройщиков и швей».

Старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат в октябре 2021 года в возрасте 22 лет стала министром культуры республики. В 2016 году девушка возглавила модный дом Firdaws, а пост первого заместителя министра культуры Чечни заняла в сентября прошлого года. В конце декабря 2021 года ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры ЧР».