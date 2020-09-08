Дочь пропавшей пенсионерки из Приамурья рассказала о ее состоянии

Напомним, в Михайловском районе Πриамурья 3 сентября начались поиски 81-летней жительницы села Πоярковo. Людмила Ивановна Попова ушла за грибами с родственниками утром и не вернулась. Уже c обеда родные начали вести поиски самостоятельно, потом обратились в полицию.

Одна из жителей рассказала, что пенсионерка заблудилась в лесу, ходила там и не могла выйти, позже выбралась на соевое поле.

По словам дочери, мать блуждала по полю, выйти из него сложно, так как там высокая трава, из которой выбраться крайне нелегко. Но, как только пенсионерка увидела тополя, стала идти в нужную сторону.

«А потом увидела тополя, поняла, что в ту сторону надо идти. Нашла какую-то тропинку, линии электропередачи. Говорит, поняла, что они ее хоть к какому-то селу приведут. Добралась до трассы, а там ее подобрали волонтеры — она стояла на обочине, веткой им махала», — поделилась Надежда.

Волонтер отметил, что найти пенсионерку было сложно, так как ее искали в основном в лесу, а она была на соевом поле.

«Все эти пять дней она ничего не ела, пила воду из луж. Сейчас переживает, боится кушать — может, промывание желудка делать придется. Но врач ее уже осмотрел», — поделилась волонтер, участвующая в поисках.

Дочка подтвердила, что медик приходил, а мама чувствует себя хорошо, температура и давление в норме.