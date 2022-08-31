Дочь Пескова попалась на уловку телефонных мошенников

Телефонным мошенникам удалось обмануть дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавету. Злоумышленники выманили у нее данные карт.

Официальный представитель Кремля рассказал о случившемся с дочерью в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание». Елизавета Пескова пострадала от действий злоумышленников в 2021 году, сообщил ТАСС.

По словам Пескова, его дочь будто бы попала под гипноз. Она даже не поняла, как стала называть мошенникам указанную на банковских картах информацию.

Деньги у Елизаветы сняли с двух карточек. Пресс-секретарь главы государства отметил, что телефонные мошенники «совершенно филигранно» умеют убеждать, написал RT.

Песков отметил оперативную реакцию службы безопасности банка.

«Хорошо, кстати, тогда службы безопасности банков очень быстро среагировали, она обратилась — и удалось ей все деньги вернуть», — сказал пресс-секретарь президента.

Он признался, что не знает, задержали мошенников или нет.