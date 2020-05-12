Дочь Пескова поделилась своим состоянием после новости о болезни отца

Елизавета Пескова заявила, что очень переживает за своего отца после новости о том, что у него выявили коронавирус. Сама она здорова.

«Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось и все осознали серьезность ситуации», — рассказала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Газете.ru».

Она добавила, что живет отдельно и встречалась с отцом около 10 дней назад на улице, соблюдая все меры предосторожности. Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Елизавета созванивается с родителем несколько раз в день.

12 мая стало известно, что у Пескова выявили новый вирус. Сейчас он находится в больнице. На публике глава президентской пресс-службы появлялся 30 апреля, во время видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным. Лично он контактировал с президентом более месяца назад.

Медики выявили инфекцию и у жены Пескова Татьяны Навки. Она предположила, что коронавирус ее муж «принес с работы».