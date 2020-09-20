Дочь опубликовала последнее фото Легкоступовой. На снимке певица стоит с ведущим «Русского лото»

Источник фото: Instagram.com/anetta_bril

«Что за год такой… Мамино последнее фото… Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой», — подписала публикацию Анетта Бриль.

Певица Валентина Легкоступова умерла в середине августа. Ей было 54 года. Последние несколько дней она находилась в больнице в состоянии комы.

К врачам ее привезла дочь после того, когда она увидела маму пьяной и с пробитой головой. Рядом с певицей находился нетрезвый отчим Юрий Фирсов. Девушка срочно повезла Легкоступову к врачам. После операции по удалению гематомы исполнительница впала в кому. Медики спасти ее не смогли.

После смерти певицы следователи начали проверку. Они рассматривают две версии случившегося: несчастный случай и причастность последнего мужа. По словам Фирсова, Легкоступова упала в ванной и ударилась головой.

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов скончался в минувшую субботу, 19 сентября. Ему стало плохо во время съемок передачи, и прибывшая бригада врачей срочно увезла его в больницу.

По данным СМИ, в дороге у него диагностировали воспаление легких. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже в больнице тест на коронавирус дал положительный результат. Борисова решили перевезти в специализированную клинику, но по дороге он скончался.