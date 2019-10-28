Дочь обвинила мать в издевательствах над приемными детьми. В ответ женщина заявила о шантаже

Видео, где женщина сначала отчитывает, а потом начинает бить маленького мальчика, разошлось в соцсетях. Автор ролика Анна заявила, что на кадрах изображена ее мать Ирина Гончарова, которая живет на «детские пособия» и систематически избивает воспитанников. Однако сама Ирина заявила, что этим видео Анна ее шантажирует.

В опубликованном ролике видно, как женщина кричит на маленького мальчика, обвиняя его в воровстве. Все происходит на кухне, где она распивает алкоголь в компании другой женщины. В один из моментов мать хватает ребенка и начинает бить по голове.

В подписи к опубликованному видео Анна написала, что Ирина для нее неродная мать. Об этом ей стало известно в 23 года после теста ДНК. В доме сейчас растут трое детей, на содержание которых Ирина получает от государства более 100 тысяч рублей в месяц, сказано в посте. При этом все эти деньги она, по утверждению автора сообщения, тратит на онлайн-игры.

Кроме того, Анна обвинила приемную мать в том, что она покалечила психику детей. По ее словам, у нее очень много аудио- и видеодоказательств насилия над несовершеннолетними, которые она готова предоставить.

Сама Ирина Гончарова в беседе с «360» объяснила причину поведения своей взрослой дочери. По ее словам, в 2017 году Анна, уже сама став мамой, сбежала из родительского дома, прихватив золотые украшения и крупную сумму денег. Когда Ирина написала заявление в полицию, Анна якобы заявила, что отравит собственную дочь, если мать не заберет документ из полиции.

«Пришлось забрать, хотя следователь меня очень просил не забирать. После она стала проситься домой, очень просилась», — поделилась Ирина. Сейчас ситуация снова повторилась и Анна снова сбежала с дочерью, снова ограбив приемную мать, сказала собеседница «360».

Не выдержав, Ирина снова подала заявление в полицию и начала процедуру выписывания Анны из своей квартиры. Узнав об этом, дочь начала выкладывать в Сеть компрометирующие видео.

По словам Ирины, обо всей ситуации знают в опеке. Комиссия, которую она прошла, никаких нарушений в обращении с детьми не выявила. Саму ситуацию с дочерью Ирина называет «сложным делом», но отступать она не намерена.

«Этому беспределу надо давать отпор. Я буду ее выписывать, и уголовное дело уже завели», — подытожила она.