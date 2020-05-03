Дочь маршала Конева рассказала про взятие Берлина советскими войсками
Подробности операции в беседе с РИА «Новости» рассказала дочь маршала Конева и профессор Военного университета Минобороны России Наталия. Она подчеркнула, что город был готов к обороне, но вариант длительной осады даже не рассматривался. Чтобы снизить потери, командование действовало стремительно.
«Двигаясь к центру, красноармейцы постоянно натыкались на опорные пункты в зданиях. Все окна и двери были забетонированы, из амбразур били пушки и пулеметы. Причем гитлеровцы не отсиживались в убежищах, а постоянно контратаковали», — сказала Наталия Конева.
Она отметила, что отец ей рассказывал о том, что немецких солдат, которые готовы были сдаться, вешали на деревьях и фонарях.
«Для боев в городе были созданы штурмовые группы, усиленные саперами, пулеметчиками, минометчиками, иногда танками, и те захватывали укрепленные немецкие позиции. Командовали этими отрядами офицеры часто с серьезными званиями и огромным боевым опытом. Группы были очень хорошо подготовлены и действовали слаженно», — рассказала дочь маршала.
Через некоторое время после атаки войска Первого Белорусского фронта понесли большие потери. Жуков вел наступление в основном направлении и наносил главные удары по обороне противника. Первый Украинский фронт под командованием Конева маневрировал и смог первым дойти до Рейхстага. Но из ставки поступила директива о разграничении города между двумя фронтами. Центр Берлина вошел в полосу действий Первого Белорусского фронта, а войска Конева направили в другом направлении.
По словам Наталии Коневой, отец ее вспоминал, что на связь с ним вышел командующий Третьей танковой армией генерал Павел Рыбалко. Его войска входили в фронт Первый Украинский фронт.
«Рыбалко говорил, что ему непонятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, меняют направление наступления. В это время его танкисты находились буквально в 300 метрах от Рейхстага», — вспомнила дочь маршала. Но в итоге здание германского парламента штурмовали войска Первого Белорусского фронта. 1 мая над зданием подняли штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, впоследствии ставший знаменем Победы.