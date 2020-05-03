Дочь маршала Конева рассказала про взятие Берлина советскими войсками

Штурм Берлина советскими войсками стал завершающей частью наступательной операции. По первоначальному плану овладеть столицей должен был Первый Белорусский фронт под командованием маршала Георгия Жукова. Перед Первым Украинским фронтом, которым командовал маршал Иван Конев, стояла задача ударом южнее Берлина отрезать немецкую армию. Но задачи могли меняться в зависимости от обстановки.

Подробности операции в беседе с РИА «Новости» рассказала дочь маршала Конева и профессор Военного университета Минобороны России Наталия. Она подчеркнула, что город был готов к обороне, но вариант длительной осады даже не рассматривался. Чтобы снизить потери, командование действовало стремительно.

«Двигаясь к центру, красноармейцы постоянно натыкались на опорные пункты в зданиях. Все окна и двери были забетонированы, из амбразур били пушки и пулеметы. Причем гитлеровцы не отсиживались в убежищах, а постоянно контратаковали», — сказала Наталия Конева.

Она отметила, что отец ей рассказывал о том, что немецких солдат, которые готовы были сдаться, вешали на деревьях и фонарях.

«Для боев в городе были созданы штурмовые группы, усиленные саперами, пулеметчиками, минометчиками, иногда танками, и те захватывали укрепленные немецкие позиции. Командовали этими отрядами офицеры часто с серьезными званиями и огромным боевым опытом. Группы были очень хорошо подготовлены и действовали слаженно», — рассказала дочь маршала.

Через некоторое время после атаки войска Первого Белорусского фронта понесли большие потери. Жуков вел наступление в основном направлении и наносил главные удары по обороне противника. Первый Украинский фронт под командованием Конева маневрировал и смог первым дойти до Рейхстага. Но из ставки поступила директива о разграничении города между двумя фронтами. Центр Берлина вошел в полосу действий Первого Белорусского фронта, а войска Конева направили в другом направлении.

По словам Наталии Коневой, отец ее вспоминал, что на связь с ним вышел командующий Третьей танковой армией генерал Павел Рыбалко. Его войска входили в фронт Первый Украинский фронт.

«Рыбалко говорил, что ему непонятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, меняют направление наступления. В это время его танкисты находились буквально в 300 метрах от Рейхстага», — вспомнила дочь маршала. Но в итоге здание германского парламента штурмовали войска Первого Белорусского фронта. 1 мая над зданием подняли штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, впоследствии ставший знаменем Победы.