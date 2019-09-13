Дочь маршала Конева выступила против переноса его памятника в пражский музей тоталитаризма

Памятник Конева в Праге перенесут в музей Подробнее

Наталья Конева обозначила, что уважает решение депутатов, поскольку монумент в свое время был установлен чешским государством и его народом. Она попросила пражских коллег, чтобы при переносе монумента не было унижено достоинство советского полководца.

«Если это музей Второй мировой войны — это одна история. Если музей тоталитаризма, то я категорически возражаю», — подчеркнула она.

Конева добавила, что дискуссия вокруг скульптуры ее родителя должна носить не узко семейный характер. Российские общественники тоже должны вмешаться, если Чехия намерена трактовать историю нашей страны так, что это было тоталитарное государство, которое растоптало свободу чешского народа.