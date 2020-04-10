«В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента», — рассказала Конева.

С решением властей не отдавать монумент она в корне не согласна. По мнению родственницы великого полководца, статую нужно во что бы то ни стало вернуть на родину и не оставлять ее в Чехии.

«Это циничное политическое лицемерие, о котором и говорить противно. Так цивилизованные европейцы не поступают. Но шансы вернуть памятник еще есть. Нужны политические, дипломатические усилия с нашей стороны», — заключила Конева.

Накануне юбилея Победы в столице Чехии статую маршала Конева сняли с постамента при помощи крана и канатов, также были сбиты памятные надписи. В российском посольстве назвали снос актом вандализма и обвинили Чехию в нарушении договора об охране воинских мемориалов. Возбуждено уголовное дело. При этом власти Чехии уверены, что перемещение памятника не нарушает никаких международных договоров.