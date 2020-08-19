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    19 августа 2020, 12:24

    Дочь Любови Успенской шокировала соседей, загорая топлес

    Дарья Морозова

    Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, шокировала своих соседей в США тем, что загорала топлес на своем балконе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
    Дочь Любови Успенской шокировала соседей, загорая топлес

    По данным портала «Свободная пресса», соседи были настолько возмущены, что вызвали полицию. После этого возмутилась уже и сама Плаксина. Она даже написала гневный пост в своем Instagram.

    «Вы можете выбирать себе пол, а я не могу раздеться на собственном балконе?», — говорится в тексте поста.

    Также Плаксина написала, что ни о какой свободе не может идти речи, если людей так пугает голая грудь, и назвала соседей извращенцами.

    Ранее 66-летняя Марта Люсия Мичер Камарена, сенатор из Мексики, сняла блузку и бюстгальтер, забыв выключить камеру после государственного онлайн-совещания.

    На заседании присутствовали чиновники и представители СМИ. Чуть позже скриншоты, на которых сенатор топлес, попали в интернет. О произошедшем женщина узнала именно благодаря этому. Она рассказала, что не особо переживает из-за этой неловкой ситуации и не видит ничего стыдного в произошедшем.

    Новости SMI.FM