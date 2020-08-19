Дочь Любови Успенской шокировала соседей, загорая топлес
По данным портала «Свободная пресса», соседи были настолько возмущены, что вызвали полицию. После этого возмутилась уже и сама Плаксина. Она даже написала гневный пост в своем Instagram.
«Вы можете выбирать себе пол, а я не могу раздеться на собственном балконе?», — говорится в тексте поста.
Также Плаксина написала, что ни о какой свободе не может идти речи, если людей так пугает голая грудь, и назвала соседей извращенцами.
Ранее 66-летняя Марта Люсия Мичер Камарена, сенатор из Мексики, сняла блузку и бюстгальтер, забыв выключить камеру после государственного онлайн-совещания.
На заседании присутствовали чиновники и представители СМИ. Чуть позже скриншоты, на которых сенатор топлес, попали в интернет. О произошедшем женщина узнала именно благодаря этому. Она рассказала, что не особо переживает из-за этой неловкой ситуации и не видит ничего стыдного в произошедшем.