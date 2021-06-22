Дочь Ксении Бородиной засыпали подарками от люксовых брендов на день рождения. Была даже пачка долларов
Дочь телеведущей Ксении Бородиной Маруся отпраздновала день рождения 10 июня. Подруги ее матери засыпали девочку вещами модных брендов. Бородина сняла распаковку на видео и выложила ролики в Instagram.
Марусе подарили комбинезон Stella McCartney, кофту и шорты Chloé, спортивную одежду Nike, кеды Fendi, золотую цепочку с кулоном J-Point и много другого. В одной из коробок девочка нашла пачку долларов.
Также Маруся получила в подарок сумочку для косметики Louis Vuitton. Бородина прокомментировала, что это первая в ее жизни косметичка. Телеведущая восхищалась каждому подарку и благодарила подруг. Женщину также не обделили вниманием и подарили ей кроссовки, которые стоят не менее 100 тысяч рублей.
В феврале Бородина на своей странице в Instagram отчитала россиян, которые зарабатывают 20 тысяч рублей в месяц. По ее словам, люди сами виноваты в том, что получают такую маленькую зарплату.