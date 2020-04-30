    30 апреля 2020, 10:03

    Дочь командира Неустроева вспомнила его самый тяжелый момент в штурме Рейхстага

    Ольга Ситникова

    Командир Степан Неустроев руководил батальоном, который штурмовал Рейхстаг. Его дочь Татьяна Неустроева пояснила, что оказалось труднее всего. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Дочь командира Неустроева вспомнила его самый тяжелый момент в штурме Рейхстага

    «Один очень тяжелый момент, который для отца был — когда на ступеньках Рейхстага погиб его товарищ, Петр Пятницкий. Который тоже с самодельным флагом рванулся к Рейхстагу и был сражен пулеметной очередью. Это был его друг, с которым он прошел всю войну, это была очень тяжелая потеря для него. И все потери тяжелые, они были молодые, к концу войны было всего по 22 года», — рассказала Неустроева.

    По ее словам, бойцы, которые водрузили Знамя Победы на здание рейхстага, не могли поверить в победу.

    «Есть такое фото — пять человек, которые сопровождали знамя. Они так улыбались, что вот она — победа. Хотя звание Героев Советского союза за водружение Знамени Победы они получили не в 1945 году, а 8 мая 1946 года… Я считаю, что каждый герой, кто воевал. Это весь наш народ, независимо от этих наград», — отметила Неустроева.