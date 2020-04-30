Дочь командира Неустроева вспомнила его самый тяжелый момент в штурме Рейхстага

«Один очень тяжелый момент, который для отца был — когда на ступеньках Рейхстага погиб его товарищ, Петр Пятницкий. Который тоже с самодельным флагом рванулся к Рейхстагу и был сражен пулеметной очередью. Это был его друг, с которым он прошел всю войну, это была очень тяжелая потеря для него. И все потери тяжелые, они были молодые, к концу войны было всего по 22 года», — рассказала Неустроева.

По ее словам, бойцы, которые водрузили Знамя Победы на здание рейхстага, не могли поверить в победу.

«Есть такое фото — пять человек, которые сопровождали знамя. Они так улыбались, что вот она — победа. Хотя звание Героев Советского союза за водружение Знамени Победы они получили не в 1945 году, а 8 мая 1946 года… Я считаю, что каждый герой, кто воевал. Это весь наш народ, независимо от этих наград», — отметила Неустроева.