Общество 29 февраля 2024, 10:57 Дочь Юрия Гагарина начнет зарабатывать на сувенирах с изображением отца Mash: дочь Юрия Гагарина начнет получать процент за сувениры с изображением отца РИА «Новости»

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Дочь легендарного космонавта Юрия Гагарина, Галина, будет получать доходы от продажи товаров с использованием имени ее отца. Женщине удалось официально зарегистрировать товарный знак «Юрий Гагарин» в Роспатенте. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Галине 62 года, она доктор экономических наук, профессор и заведующая кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова. Она будет получать средства с продажи широкого ассортимента товаров, начиная от брелоков и футболок и заканчивая компьютерными играми, в которых есть отсылка к знаменитому космонавту.

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Так, осенью онлайн-кинотеатр Start убрал мем о Гагарине из эпизода сериала «Вампиры средней полосы» из-за авторских прав. Изображение космонавта появилось в шестой части второго сезона.