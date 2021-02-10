Дочь Ирины Славиной объявила о закрытии Koza.Press

Дочь журналистки, бывшего главного редактора сетевого издания Koza.Press Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева объявила в своем Fасеbook-аккаунте о закрытии нижегородского СМИ.

«Дорогие друзья! Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить „Козу“ на радугу. К своей хозяйке. К моей маме», — написала девушка в посте.

Мурахтаева сказала «спасибо» всем, кто поддерживал издание после смерти ее матери. Она адресовала слова благодарности временно исполняющей обязанности главреда Koza.Press Ирине Еникеевой. Маргарита подчеркнула, что женщина работала почти круглые сутки и делала больше, чем предполагают ее обязанности.

2 октября прошлого года Ирина Славина покончила жизнь самоубийством возле здания ГУ МВД России по Нижегородской области.