Дочь и бывший муж погибшей в ДТП с машиной Ксении Собчак не пришли на похороны

Погибшую в ДТП с участием Ксении Собчак Екатерину Тарасову похоронили в Новосибирске 14 октября. Попрощаться с ней не пришли ее дочь и бывший супруг, сообщили в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Церемония прощания с погибшей Екатериной Тарасовой состоялась 14 октября в ее родном Новосибирске. На похоронах присутствовали около 20 человек. Семилетней дочери Екатерины Тарасовой и ее бывшего супруга среди них не оказалось, сообщили корреспонденты программы.

С погибшей попрощались друзья, брат и бабушка. Последняя, по сообщению программы, заявила о том, что Екатерина Тарасова заняла ее место, уйдя из жизни раньше бабушки.

Ксения Собчак, ставшая участницей смертельной аварии, записала первое видеообращение относительно ДТП. Его показали в рамках той же программы. Журналистка заявила, что не сможет рассказать новые подробности, потому что уже неоднократно об этом писала в своем Telegram-канале.

Смертельная авария случилась 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, в машину которой врезался Mercedes-Benz, везший Ксению Собчак.