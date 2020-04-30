Дочь Халдея рассказала о Знамени Победы со знаменитого снимка на Рейхстаге

Дочь фотографа отметила, что Халдей получил редакционное задание. Ему нужно было запечатлеть знамя на фоне поверженного Берлина. Первой же сложностью стали поиски и изготовление красного флага, но фотокорреспондент справился с проблемой.

«С материалом было трудно, с красным кумачом. Тогда до него дошло. Он прибежал в редакцию и зашел в местком, где всегда скатерти красные были. Когда были совещания, столы накрывали. Он попросил у завхоза — Васенька, мне нужны три скатерти. А тот говорит — зачем тебе? Мне ненадолго, я верну. А что мне за это? Две бутылки водки. И вот за две бутылки он выкупает три скатерти», — пояснила Анна Халдей.

Позже отец собеседницы попросил о помощи своего друга-портного.

«И он сказал — давай, израиль, как хочешь, мы шьем флаги. Тот сказал — конечно, как я могу не участвовать в таком процессе? На флаге должен быть серп и молот. Вырезали, выпросили скатерть у хозяйки. Отец хорошо рисовал, был левшой, хотя обеими рисовал. У меня сохранились те ножницы, которыми они вырезали серп и молот. Все аккуратно сшили, и предусмотрели, что там будет флагшток и тесемочки», — вспомнила Анна Халдей.