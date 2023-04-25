Общество 25 апреля 2023, 11:35 Дочь Героя Советского Союза Конева рассказала о письме американца с пожеланием назвать 25 апреля Днем Эльбы

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Дочь полководца и дважды Героя Советского Союза Ивана Конева Наталья рассказала о письме американского участника встречи на Эльбе. В нем он предложил назвать 25 апреля Днем Эльбы, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам Коневой, американец Джозеф Паловски, который лично участвовал в легендарной встрече, был одним из инициаторов заключения клятвы с русскими солдатами.

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Позже американец в своем письме выразил огромное желание, чтобы власти США назвали 25 апреля Днем Эльбы.