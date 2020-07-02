Дочь экс-вратаря Малафеева обвинили в торговле наркотиками

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева обвинили в торговле наркотиками. Несовершеннолетнюю девушку отправили в психиатрический диспансер, где она должна будет пройти экспертизу.

Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следователя СО по Центральному району ГСУ СК РФ по СПб, вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой (несовершеннолетняя) для проведения судебно-психиатрической экспертизы», — сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что такое постановление вынесли во время предварительного следствия. Несовершеннолетнюю дочь Малафеева обвиняют в торговле наркотиками. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

СМИ сообщили о задержании 16-летней дочери бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева в марте 2020 года. Она попалась во время контрольной закупки — знакомый девушки пришел за партией таблеток с меченными купюрами. Дочь вратаря продала ему несколько штук — следствие выяснило, что это были запрещенные вещества. После этого Следственный комитет завел дело по статье «Наркоторговля в особо крупном размере».

Во время допроса 16-летняя подозреваемая заявила, что стала торговать запрещенными веществами из-за нехватки средств на карманные расходы. Она рассказала, что планировала продать четыре таблетки экстази, однако попалась уже на первой попытке.