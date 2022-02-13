Дочь экс-главы Ставрополья случайно «спалила» 60 миллионов рублей на балансе карты

Дочь экс-губернатора Ставропольского края Александра Гаевская во время стрима в Twitch случайно показала экран смартфона с сообщением о пополнении счета в банке, на котором у 28-летней девушки оказалось 60 миллионов рублей. Об этом написала газета «Известия».

Стримерша хотела показать зрителям название композиции, которая играла во время трансляции, но не сразу заметила, что на экран вылезло оповещение о поступлении средств на банковский счет. В кадре промелькнул баланс почти на 788 тысяч долларов (порядка 60 миллионов рублей). Гаевская опомнилась и подняла телефон чуть повыше, чтобы было видно только название трека, но было поздно.

Пользователи начали подтрунивать над ней, «восхищаясь», что она заработала такие деньги «на стримах».

Гаевская сейчас проживает в США. Ее отец Валерий Гаевский с 2008 по 2012 год занимал пост губернатора Ставрополья. А с 2016 по 2021 год он представлял регион в Совете Федерации. Его дочь активно ведет аккаунты в соцсетях, в своем Instagram она регулярно выкладывает свои снимки в обнаженном виде.