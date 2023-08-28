Общество 28 августа 2023, 16:49 Дочь экс-главы администрации Ельцина сообщила, где похоронят отца Бывшего главу администрации Ельцина Филатова похоронят на Троекуровском кладбище РИА «Новости»

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Экс-главу администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергея Филатова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила РИА «Новости» дочь покойного политика Мария.

Церемония прощания и похороны Филатова состоятся 29 августа. Гражданская панихида, по словам дочери, пройдет в Центральной клинической больнице Управделами президента на улице Маршала Тимошенко с 10:00 до 12:00.

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О смерти экс-главы администрации Ельцина стало известно 26 августа. Новость сообщил писатель и журналист Герман Садулаев. Он напомнил, что Филатов был бессменным организатором форума молодых российских писателей «Липки», указали «Известия».

Политик родился в Москве 10 июля 1936 года. Он занял пост главы президентской администрации в 1993-м и проработал в этой должности три года. Филатов покинул госслужбу в 1996 году после того, как его назначили заместителем руководителя предвыборного штаба Ельцина.

Политолог Юрий Светов рассказал «360», какую роль сыграл экс-глава администрации президента в событиях 1990-х годов. По словам эксперта, Филатов был среди людей, активно показывавших намерения изменить страну.