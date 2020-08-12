Дочь Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко

Также она сравнила себя с Николаем Лукашенко, сыном президента Белоруссии, и выразила мнение, что они находятся в схожей ситуации.

«Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу, не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни», — написала она.

Также девушка рассказала, что дети вполне осознают поступки родителей и могут их осуждать за это, но повлиять на них никоим образом не способны.

«Мы не можем повлиять на решения взрослых людей, которым на наш голос по большому счету [плевать]», — написала Анна Мария.

Ранее один из поклонников Михаила Ефремова признался, что не верит в виновность артиста в смертельном ДТП.

По его словам, в момент аварии за рулем сидел человек с маской на лице и в белых перчатках, а на Ефремове перчаток не было.

«Мне кажется, он сидел на заднем сиденье», — предположил он.