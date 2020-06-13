Дочь Ефремова пожаловалась на наглость журналистов

Девушке неприятно получать от журналистов звонки или голосовые сообщения. «На что они надеются, интересно? Что я прослушаю и отвечу? Наивные», — заявила Анна-Мария.

Кроме того, дочь Ефремова пожаловалась на наглость представителей СМИ. Она вспомнила толпу медийщиков, когда в первый раз после аварии пришла в квартиру отца. Девушка приехала туда вместе с крестной матерью, актрисой Ренатой Литвиновой. Когда они зашли в подъезд, за ними попыталась пройти сотрудница одного из телеканалов. Журналистка возмутилась, что перед ней пытались закрыть дверь. Она, утверждает Анна-Мария Ефремова, сказала, что живет в этом подъезде, на четвертом этаже.

«Она прошла за нами и начала сразу нас снимать на мобильный телефон, задавая бестактные и невежливые вопросы. Я был на нее очень зол в тот момент, хоть и понимал, что это ее работа. И она просто выполняет обязанности. Но выполнять обязанности можно по-разному, правда?» — поинтересовалась дочь Ефремова.

По ее словам, Литвинова, как «закаленный в боях» с журналистами человек, не позволила журналистке проникнуть в квартиру. Саму актрису туда тоже не пропустили, так как она не является близким родственником виновника аварии.

Ранее Анна-Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Она принесла соболезнования и искренние извинения.

Авария произошла 8 июня в центре Москвы. В тот день Ефремов был пьян и находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Актер находится под домашним арестом.