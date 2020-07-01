Дочь Ефремова поделилась радостью об обмене билетов на концерт

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария смогла решить вопрос с билетами на концерт группы My Chemical Romance, отмененный из-за коронавируса. Об этом она сообщила в Instagram.

«Доброе утро — это когда позвонил билетеру, и твои билеты на My Chemical Romance остаются действительными на те же даты на следующий год. И тебе не нужно будет покупать новые», — написала она в сторис.

Источник фото: Instagram

Ранее Анна-Мария рассказала о состоянии своего отца, ставшего виновником смертельного ДТП в Москве.

«Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается», — написала она в Instagram.

Ефремова также сообщила, что передала отцу слова поддержки от подписчиков в соцсетях. Собственное мнение о ситуации с Михаилом Ефремовым она решила «оставить при себе до лучших времен».

8 июня Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил аварию на Садовом кольце в Москве. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречку, где столкнулся с фургоном Lada, который от столкновения опрокинулся. Находившийся за рулем фургона курьер Сергей Захаров погиб.

Ефремова посадили под домашний арест. Интересы родственников погибшего взялся защищать один из самых дорогих адвокатов Москвы Александр Добровинский.