Общество 11 сентября 2023, 11:23 Дочь депутата победила на местных выборах в Забайкалье в 19 лет «Чита.ру»: дочь депутата в 19 лет победила на местных выборах в Забайкалье РИА «Новости»

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Дочь депутата Читинской городской думы Артема Меняйло прошла в совет депутатов Читинского района. На выборах 19-летняя девушка обошла пять других кандидатов, сообщило местное издание «Чита.ру».

После подсчета голосов девушка заявила, что испытывает чувство ответственности и радость, а также поблагодарила всех жителей, которые голосовали за нее.

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«Есть четкие планы: в ходе работы были собраны наказы и с каждым предстоит усердно работать. Выстроено взаимодействие с руководством района, жителями, организациями и предприятиями», — сказала Меняйло.

Отдельно она отметила поддержку со стороны депутата Законодательного собрания Екатерины Фисун и депутата Госдумы Александра Скачкова.

Артем Меняйло признался, что гордится дочерью и уважает ее решение. По информации издания, Екатерина работает юристом в компании, которая принадлежит ее отцу. Профессионального или высшего образования у нее нет.