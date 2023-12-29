Общество 29 декабря 2023, 09:29 Дочь депутата Госдумы от Красноярского края заметили на «голой» вечеринке Дочь депутата ГД от Красноярского края Чилингарова нашли на «голой» вечеринке Freepik

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На скандальной «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой заметили дочь депутата Госдумы от Тывы, Хакасии и Красноярского края Артура Чилингарова Ксению. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Судя по снимкам, дочь депутата предстала на «голой» вечеринке в черном платье с вырезом в зоне декольте и шнуровкой. На кадрах Ксения Чилингарова запечатлена рядом с женой совладельца Capital Group Павла Те Ольгой Карпуть.

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Скандальная вечеринка состоялась 20 декабря в столичном клубе «Мутабор». Организатором выступила Анастасия Ивлеева. После резонанса в Сети звездных участников вечеринки начали убирать из новогоднего эфира. У некоторых отменились корпоративы. Певица Анна Асти лишилась новогоднего выступления в московском клубе Gipsy. Концерты отменились и у артистки Лолиты Милявской. Она иронично отреагировала на это, назвав себя пенсионеркой.