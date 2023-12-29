29 декабря 2023, 09:29
Дочь депутата Госдумы от Красноярского края заметили на «голой» вечеринке
Дочь депутата ГД от Красноярского края Чилингарова нашли на «голой» вечеринке
На скандальной «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой заметили дочь депутата Госдумы от Тывы, Хакасии и Красноярского края Артура Чилингарова Ксению. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Судя по снимкам, дочь депутата предстала на «голой» вечеринке в черном платье с вырезом в зоне декольте и шнуровкой. На кадрах Ксения Чилингарова запечатлена рядом с женой совладельца Capital Group Павла Те Ольгой Карпуть.
Реклама
«Где отмены, обыски, блокировки сайтов и счетов?» — задались вопросом авторы публикации.
Скандальная вечеринка состоялась 20 декабря в столичном клубе «Мутабор». Организатором выступила Анастасия Ивлеева. После резонанса в Сети звездных участников вечеринки начали убирать из новогоднего эфира. У некоторых отменились корпоративы. Певица Анна Асти лишилась новогоднего выступления в московском клубе Gipsy. Концерты отменились и у артистки Лолиты Милявской. Она иронично отреагировала на это, назвав себя пенсионеркой.
Блокировки
Депутаты
Анастасия Ивлеева
Красноярский край
Реклама
Реклама