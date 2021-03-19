Забайкалец попался с нелегально добытым золотом

В Забайкальском крае на скамье подсудимых оказался 38-летний мужчина, которого обвинили в нелегальной добыче, хранении и попытке перевоза золота. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что подсудимый добывал драгоценный метал сам и покупал его у знакомых золотодобытчиков. Он попытался перевести пять слитков, каждый из которых весил около 800 граммов. Их общая стоимость превышала 17 миллионов рублей. Правоохранители задержали мужчину. Суд приговорил его к полутора годам условно и оштрафовал на 120 тысяч рублей.