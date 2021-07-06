Добытчики минтая предложили упростить экспорт из-за критической загрузки

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) обратилась к замруководителя Россельхознадзора Константину Савенкову с просьбой облегчить оформление ветеринарных документов для экспорта рыбной продукции. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на обращение президента АДМ Алексея Буглака.

Буглак в письме написал, что ограничения на поставки рыбы в Китай привели к критической загрузке холодильных мощностей на Камчатке и во Владивостоке. Кроме того, дополнительные мощности потребуются из-за начала лососевой путины для хранения продукции.

Из-за того, что российскую рыбу привозят в Китай контейнерами через Владивосток и южнокорейскую Пусану, расходы отправителей грузов увеличились на 150–200 долларов за тонну. Логистические затраты повысились на 10-15% от рыночной стоимости рыбы, отметил президент АДМ. Ассоциация считает, что упрощение выдачи документов снизит финансовые издержки рыбаков. Пока же оформление продукции занимает до трех недель.

АДМ предложила принять меры, которые упростят поставки на другие рынки. Для этого нужно создать регламент оформления сертификата здоровья на транзитную продукцию, которую переправляют через южнокорейский порт в Индонезию, Таиланд и Вьетнам. Поставки туда разрешены только из Владивостока после ветеринарно-лабораторных исследований в аттестованных складах-холодильниках.

Ассоциация также призвали разработать регламент возврата рыбы без подтверждающих документов от КНР. Сейчас при попытке возврата продукции, если на упаковки найдены следы коронавируса, Китай не выдает официальных документов об отказе в оформлении грузов. Российские производители вынуждены платить штрафы и оплачивать простой контейнеров.

Россельхознадзор рассматривает обращение АДМ.