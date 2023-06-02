Общество 02 июня 2023, 15:08 Добытчики минтая попросили ввести новые субсидии на перевозку рыбы с Дальнего Востока «Коммерсант»: рыбаки попросили новые субсидии на перевозку минтая с Дальнего Востока РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские рыбопромышленники попросили возобновить субсидий на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Об этом написал «Коммерсант».

«Мера помогает сглаживать колебания тарифов и поддерживать цены на рыбу, стимулируя поставки на внутренний рынок», — сообщила издание.

Реклама

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак пояснил, что в средне перевозка минтая обходится в 20 рублей за килограмм — 20–25% отпускной цены на мороженый минтай. Поэтому субсидирование тарифа в шесть рублей за килограмм хорошо сказывается на стоимости рыбы на внутреннем рынке.

Кроме того, Буглак отметил, что субсидирование сыграет большую роль при повышении тарифов на перевозки рефрижераторными контейнерами, которые начнутся с середины июля.

Самые популярные у россиян виды рыбы — горбуша, минтай, форель, семга и килька/шпроты. Причем форель и горбушу в основном выбирает молодежь — от 18 до 24 лет. Сельдь, минтай и скумбрию предпочитают россияне после 60 лет.

Жители России все так же часто покупают рыбу и рыбную продукцию. Показатель снизился всего на 2% за пять лет. Многие едят рыбу именно из-за ее пользы для здоровья.