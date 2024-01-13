Общество 13 января 2024, 16:02 «Добрый военком» из мемов станет вице-премьером Забайкалья «Добрый военком» Захаров из мемов станет вице-премьером Забайкалья 15 января Unsplash

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Полковник Николай Захаров, прославившийся благодаря мемам со своей фотографией, станет вице-премьером Забайкальского края. Об этом изданию «Чита.ру» рассказал глава региона Александр Осипов.

Экс-начальник штаба, замкомандующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа Захаров займет новую должность 15 января. По словам источников издания, он будет заместителем председателя по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

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Николаю Захарову 58 лет, он родился в Курганской области, а учебу проходил в танковом училище на территории Челябинской области. В 2009 году он стал военкомом этого региона, но через два года ушел в отставку. В октябре 2014-го Захаров занял пост командира 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, дислоцированной под Самарой.

Фотографию Захарова, на которой он сидит за столом в военной форме и улыбается, использовали для создания мемов. Они олицетворяют шутки про армию и призывников. Подобные мемы сопровождают подписи «как там сессия, сынок?», «кто не спрятался, тот в военкомат» и другие.

В политике тоже нередко используют мемы. В декабре одним из них стала фотография британской журналистки, показавшей средний палец.