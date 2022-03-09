«Добрый, спокойный, ответственный человек». Отец танкиста Левкина, награжденного званием Героя России, рассказал о сыне

Вадим Левкин, отец офицера-танкиста, капитана Алексея Левкина, которому присвоили звание Героя России за борьбу с националистами в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, рассказал в беседе с «360» о своем сыне, его характере и о том, как он стал военным. Также он поделился впечатлением о том, как его семья узнала о награждении сына почетным званием.

По словам Вадима Левкина, в их семье не одно поколение военных: сам Вадим Левкин дослужился до звания капитана, его отец, дедушка Алексея, был полковником.

Вадим рассказал, что у него два сына — Антон и Алексей, они двойняшки. Оба окончили Омское танковое военное училище, по профессии они инженеры танковых подразделений и танковых войск. Служили в Дагестане. В настоящий момент два брата участвуют в военной спецоперации на Украине. Являются командирами танковых подразделений.

В школе Алексей всем помогал, безотказно выполнял просьбы учителей — например, подремонтировать что-то. Братья с детства занимались спортом, баскетболом.

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«Добрый, спокойный, ответственный человек», — так отец описал характер Алексея Левкина.

У братьев есть свои семьи: у Антона — дочка и сын, у Алексея — тоже дочка и сын.

Вадим Левкин рассказал, что о подвиге сына его семья узнала из пересланного Алексеем сообщения с выступлением президента. На следующий день Алексей сообщил о присвоении ему звания Героя России — прислал им ролик, который был по телевидению, где говорилось о присвоении ему звания. Вадим описал это событие как что-то невообразимое.

«Гордость, конечно, за сына. Просто не передать. У матери сразу слезы потекли», — рассказал Вадим.

Он отметил, что все же спецоперация — это сильное потрясение. «Он высокий, 190 [сантиметров], и весит 73 килограммов. <…> Конечно, это очень тяжело», — отметил отец танкиста-героя.

Ранее 9 марта стало известно, что офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину из Красноярского края присвоили звание Героя России за бои с националистами в ходе специальной операции на территории Украины. Во время выполнения боевой задачи рота Левкина столкнулась с подразделениями националистов. Капитан лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых.

Левкин прикрывал своих товарищей, а затем добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь, передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Алексея Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП, как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.