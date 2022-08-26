«Добрый кола» придет в Россию вместо Coca-Cola

Вместо Coca-Cola в России будут продавать напиток под брендом «Добрый кола». Об этом рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, передал «Интерфакс».

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет „Добрый кола“ называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — сообщил он на пресс-конференции.

По всей видимости, маркетинг этого напитка будут строить на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. В то же время российское подразделение компании переименовали в Multon Partners, и жить ему сейчас придется в жесткой конкуренции, ведь в стране многие производители тут же захотели занять освободившийся сегмент кока-колы.

Ранее сообщили, что замена Sprite и Fanta от локальных брендов Coca-Cola появится на полках российских магазинов в сентябре. Лимонад «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange» созданы специально для России.

The Coca-Сola Company заявила о приостановке деятельности в России 8 марта. О полном исчезновении бренда с рынка РФ заявлял гендиректор компании Джеймс Квинси. Он отметил, что такой символизм не окажет влияния на позицию властей РФ.