«Добрый человек, душа нараспашку». Тверчанин рассказал, как весь город собирал деньги на похороны бездомного

В Тверской области собрали деньги на похороны «бездомного». Организовавший сбор средств житель города Кимры Андрей рассказал «360», что умершего мужчину многие знали как исключительно доброго человека.

Николая Прошивалко нашли у его друга. Тело в силу специфики своей работы забирал как раз Андрей. Он возглавляет службу, которая занимается доставкой мертвых в морг. Мужчина заверил, что причиной смерти Николая стало отравление, хотя в соцсетях писал, будто бы молодой человек замерз.

«Причина смерти — отравление. <…> У него был дом. Просто он такой вел образ жизни — на улице. <…> Всегда подходил к людям в центре — кто чем поможет. Плохого за ним не было замечено никогда. Никому он ничего плохого не сделал. Добрый человек, душа нараспашку», — охарактеризовал погибшего горожанин.

Источник фото: телеканал «360»

У Николая была родная сестра, с которой он не общался. Достойные похороны мужчине решили организовать Андрей и еще два человека. Они готовы были вложить только свои деньги, но получили отклик от многих.

«Это был самый добродушный человек из нашего города. Даже в состоянии алкогольного опьянения он себя вел прилично», — сказал местный житель. Николая он знал еще маленьким, со школьных лет. Раньше тот жил в центре города, но дом его сгорел. Мужчине предоставили другое жилье, но жил он у приятеля. Похоронят Николая одного — для того, чтобы его могли положить рядом с родственниками, не хватает документов.

Сообщение о смерти «бездомного» изначально появилось в группе «Кимры инфо» во «ВКонтакте». Под публикацией пользователи оставили множество комментариев с сожалением о гибели Николая.

«Очень жаль. Такое ощущение как будто умер родной мне человек», — писали в Сети.

Сбор средств на похороны Николая остановили 11 января. Прощание с ним запланировано на 14 января. Покоиться мужчина будет на Яковлевском кладбище.