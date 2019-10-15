Добровольцы в Чехове исполняют мечты особенных детей. Присоединиться может каждый

Мечты особенных детей исполняют добровольцы в Чехове. Проект придумали там, но идея уже распространяется по всему Подмосковью.

Что же хотят малыши с ограниченными возможностями? То же, что и все дети — машинка на пульте управления, роликовые кроссовки и четырехместная палатка.

Источник фото: телеканал «360»

Один из добровольцев — тренер Руслан. Он знает, как помочь ребятам. Например, Василине нужны постоянные занятия спортом со строго индивидуальным подходом. У девочки сахарный диабет, и для нее девиз «Движение — жизнь» — не просто слова. Ее очередную тренировку контролировал лично директор спортклуба.

Руслан руководит клубом «Чайка». Это место, где дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются спортом индивидуально с педагогами. Более 70 воспитанников. С ранних лет они приучают себя к мысли, что инвалидность — не табу для активной жизни.

«Это же самая лучшая мотивация, когда ребенок приходит и видит рядом с собой чемпионов. Для него все становится безграничным», — объяснил Руслан Коловский, директор ФСКИ «Чайка».

Источник фото: телеканал «360»

Кто-то посчитает слова о безграничности детей с инвалидностью плохой шуткой или лицемерием. Но это не про Руслана. Директор центра — сам инвалид по слуху, он как никто понимает, каково ребятам. Искренне желая сделать маленьких спортсменов немного счастливее, он задумал проект «Мини-мечта». Василине уже подарили кроссовки на колесиках.

«Тут есть такая штука, кармашек волшебный. Ее открываешь специальной штучкой и вставляешь колесики. Я о таких мечтала три года», — поделилась радостью Василина.

Источник фото: телеканал «360»

Алгоритм «мини-мечты» такой: в социальных сетях Руслан рассказывает о своих воспитанниках и их маленькой мечте. Пожелания разные: от шестиместной палатки до самых простых детских радостей в виде игрушек.

Строгое условие: на осуществление мечты — ровно неделя. Но практика показала, что добрые волшебники находятся гораздо быстрее. А вот результат — неподдельные эмоции!

Источник фото: телеканал «360»

Идею с мини-мечтой уже перехватывают другие округа Подмосковья. Волшебство множится, а Руслан рад. Ведь он сам похож на этих ребят с машинками и крутыми кроссовками. Стоит лишь спросить, что нужно для простого человеческого счастья?

«Если сейчас спросят, какая у меня мини-мечта, я скажу: велик», — сказал Руслан.

Новый велосипед тренер обещал купить себе сам, а вот мини-мечтателей еще очень много. Познакомиться с ребятами и осуществить их маленькие мечты можно на страничке Руслана в Instagram.