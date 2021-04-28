Добровольцы помогли пенсионерке в Норильске отремонтировать сгоревшую квартиру

Пожилая жительница Норильска Валентина Виноградова оказалась в затруднительной ситуации после того, как в ее квартире произошел пожар. Жители города решили помочь пенсионерке и объявили сбор средств на ремонт. Сейчас работы уже почти закончены.

Пожар из-за замыкания старой электропроводки произошел в однокомнатной квартире Виноградовой вечером 3 апреля. Основная комната полностью выгорела. Огонь также затронул кухню, коридор, ванную. В копоти оказался общий с соседями тамбур, а также лестничная клетка перед квартирами. Об этом сообщил «Таймырский телеграф».

«Все случилось внезапно, когда я мыла посуду: вспышка, хлопок, как выстрел, темнота и дым. Я даже пламени не видела, только жар сильный был. Выбежала из квартиры, сосед увел меня вниз, очень быстро приехали пожарные. Первую ночь провела у соседей, потом крестница меня к себе забрала, пока живу у них», — рассказала Виноградова.

Местная жительница Екатерина Оганина не смогла пройти мимо беды пенсионерки. Женщина написала пост в соцсетях, где призвала всех неравнодушных помочь Виноградовой с ремонтом. Был объявлен сбор средств на восстановление квартиры.

В конце апреля Валентина Константиновна пришла посмотреть на отремонтированную квартиру.

«Норильчане всегда были хорошими людьми, такими и остались. Особенно приятно, что это все делает молодежь», — сказала Виноградова.

Она отметила, что ремонт ей нравится. Женщина очень ждет, когда сможет вернуться к себе домой. В ближайшие выходные рабочие должны сделать потолки. Останется собрать и установить технику и мебель. Они уже куплены на собранные жителями Норильска средства.

Волонтеры пообещали, что не бросят пожилую местную жительницу и после ремонта. В рамках проекта «Мы вместе» в Норильске оказывают помощь нуждающимся. Им доставляют продуктовые наборы и помогают добраться до медицинских учреждений.