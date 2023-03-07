Важное 07 марта 2023, 11:14 Добровольцы получат удостоверение ветеранов боевых действий от военкоматов Кабмин: военкоматы оформят удостоверения ветеранов боевых действий для добровольцев РИА «Новости»

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Российские военкоматы займутся оформлением для добровольцев удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом сказано в постановлении кабмина РФ, написал ТАСС.

«Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что удостоверение будет подтверждением статуса ветеранов боевых действий. Также бойцы с помощью документа смогут заявлять о своих правах на получение льгот.

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Комиссии военных комиссариатов российских регионов будут принимать решение об отказе или выдаче таких удостоверений. Известно, что сам документ доброволец после подачи заявления будет получать в военкомате по месту постановки на воинский учет.