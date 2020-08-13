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    13 августа 2020, 21:23

    Добровольцы подпишут информированное согласие перед вакцинацией

    Алена Макаренко

    Добровольцы, которые присоединятся к испытанию вакцины от коронавируса, подпишут информированное согласие об участии в исследовании. Об этом рассказал академик РАН, один из ведущих российских вирусологов Вадим Покровский, сообщило РИА ФАН.
    Добровольцы подпишут информированное согласие перед вакцинацией

    В документе будут прописаны все возможные последствия применения нового отечественного медицинского препарата. Только после ознакомления с ним добровольцы решат, будут ли они подписывать согласие на участие в третьей фазе исследований.

    «Так что выбор будет за каждым человеком. Мы пока еще не видели научных публикаций о возможных побочных эффектах [после применения новой вакцины]», — рассказал эксперт.

    По его мнению, найдутся граждане, которые захотят присоединиться к третьей фазе испытаний несмотря ни на что.

    После публикации результатов третьей фазы исследований можно будет говорить о преимуществах и рисках, связанных с использованием вакцины.

    Россиянам лучше пока не спешить с вакцинацией, посоветовал Покровский.

    «Человеку надо дождаться соответствующего предложения и внимательно прочитать все, что касается информированного согласия: в этом документе будут описаны все риски», — отметил он.

    На основании этого уже можно будет решать, участвовать в эксперименте или нет.

    Новости SMI.FM