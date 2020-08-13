Добровольцы подпишут информированное согласие перед вакцинацией

В документе будут прописаны все возможные последствия применения нового отечественного медицинского препарата. Только после ознакомления с ним добровольцы решат, будут ли они подписывать согласие на участие в третьей фазе исследований.

«Так что выбор будет за каждым человеком. Мы пока еще не видели научных публикаций о возможных побочных эффектах [после применения новой вакцины]», — рассказал эксперт.

По его мнению, найдутся граждане, которые захотят присоединиться к третьей фазе испытаний несмотря ни на что.

После публикации результатов третьей фазы исследований можно будет говорить о преимуществах и рисках, связанных с использованием вакцины.

Россиянам лучше пока не спешить с вакцинацией, посоветовал Покровский.

«Человеку надо дождаться соответствующего предложения и внимательно прочитать все, что касается информированного согласия: в этом документе будут описаны все риски», — отметил он.

На основании этого уже можно будет решать, участвовать в эксперименте или нет.