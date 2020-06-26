В клинических испытаниях вакцины от коронавируса в России принимают участие добровольцы. Они рассказали, что после введения препарата чувствовали себя хорошо. Кроме точки от укола, не было никаких последствий.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит», — приводит газета «Красная звезда» слова одного из добровольцев по имени Сергей.

Мужчина добавил, что их предупреждали о плохом аппетите после вакцинации, однако ничего подобного не было. Все ели еще больше, чем раньше, и кроме красной точки на плече от укола никаких последствий не было.

«Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне», — поделился своими ощущениями доброволец Юрий.

Всего в испытании вакцины принимают участие 38 добровольцев. Они военные. Первые 18 человек получили препарат на прошлой неделе. Оставшимся 20 добровольцам сделали уколы в начале этой недели. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первую промышленную партию вакцины от нового вируса ожидают в начале осени.