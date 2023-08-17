Общество 17 августа 2023, 14:02 Добровольцы начали сдавать кровь для пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Читать 360tv в

В Махачкале начали массово сдавать кровь для пострадавших при взрыве на АЗС. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

В медучреждениях Махачкалы холодильники уже заполнены донорской кровью. По словам местного жителя Джамала Джамалова, люди предлагают свою помощь со всех окрестных деревень.

Реклама

«Трагедия у людей. Конечно, все бегут помогать. Это Дагестан же. И молодежь, и старики — все идут», — сказал Джамалов.