Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс

Передовая группа добровольцев из Крыма приехала в Донбасс. Она поможет жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик защитить их права на самоопределение. Об этом сообщил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», — сказал он РИА «Новости».

Группу возглавил сам Козенко, а также атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. Координатор комитета «Россия — Донбасс» признался, что, как гражданин России, считает своим долгом быть вместе с людьми, борющимися за свои права.

«Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что добровольцы приезжают в самопровозглашенную Луганскую народную республику из СНГ и даже из стран Запада.

Обстановка в Донбассе обострилась в конце прошлой недели. В ЛНР и ДНР сообщали о множестве обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим из Донбасса временно эвакуировали женщин, детей пожилых людей в Россию. Первой беженцев приняла Ростовская область.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что этот регион также будет готов принять у себя людей из Донбасса.