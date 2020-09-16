Добровольцы будут вести дневник здоровья во время испытания вакцины от коронавируса

Все добровольцы, которые участвуют в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», будут фиксировать изменения своего состояния после укола в дневнике. Всего от них потребуют 15 записей в течение полугода.

«Вы должны заполнять дневник в следующие дни, начиная с первой вакцинации: день первый, второй, третий, седьмой, 14, 21, 22, 23, 28, 42, 56, 90, 120, 150 и 180», — приводит РИА «Новости» текст протокола клинического исследования препарата.

Это будет электронный дневник, вести который нужно будет через мобильное приложение. О любом изменении состояния здоровья в другие дни добровольцы должны будут сообщать врачам по телефону.

Первую в мире вакцину от нового вируса создали в России, в Центре имени Гамалеи. В августе препарат зарегистрировали. На прошлой неделе начался третий этап испытаний вакцины, в котором примут участие 40 тысяч добровольцев.

Врачи запретили людям, которые будут испытывать «Спутник V» на себе, пить алкоголь за три дня до прививки. Женщин-добровольцев призвали не беременеть до окончания тестирования.