Добровольцев старше 60 лет задействуют в третьем этапе тестирования российской вакцины

Одной из задач пострегистрационных тестов российской вакцины от коронавируса станет испытание препарата на добровольцах старше 60 лет. После этого «Спутник V» могут разрешить для людей в возрасте.

«Я думаю, что когда пойдут пострегистрационные испытания, одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять-шесть-семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60», — рассказал РИА «Новости» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Собеседник добавил, что за состоянием всех участников третьей фазы испытаний вакцины будут внимательно следить врачи. В больницу их класть не будут, но возьмут анализы до, во время и после вакцинации. Обо всех неприятных ощущениях после прививки добровольцы смогут немедленно сообщить врачу напрямую.

Гинцбург выразил надежду, что после этих исследований препарат разрешат для людей «с серьезным возрастным багажом».

Ранее стало известно, что прививку от коронавируса сделал 74-летний лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, массовая вакцинация населения может начаться уже в ноябре–декабре.