    22 мая 2020, 20:28

    Добровольцев пригласили на испытания вакцин от COVID-19

    Алена Макаренко

    Добровольцев пригласили поучаствовать в клинических испытаниях вакцин от коронавируса. Их набирают сотрудники НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. Объявление опубликовано на странице института во «ВКонтакте», сообщил «Царьград».
    Добровольцев пригласили на испытания вакцин от COVID-19

    За участие добровольцам выплатят денежную компенсацию.

    «Риски, связанные с участием добровольца в исследованиях, будут застрахованы», — говорится в сообщении.

    Присоединиться к испытаниям могут граждане в возрасте от 18 до 50 лет. Причем они должны быть готовы провести несколько дней в стационаре и иногда совершать амбулаторные визиты в клинику.

    К тестированию вакцин не допускаются беременные женщины, кормящие матери, люди, переболевшие коронавирусом, злоупотребляющие алкоголем, курением и принимающие наркотики. Также среди добровольцев не может быть людей с психическими заболеваниями и хроническими болезнями.

    Чтобы записаться на клинические испытания, нужно заполнить специальную онлайн-заявку. После этого потенциальных участников обследуют медики. По результатам осмотра врачи примут окончательное решение.