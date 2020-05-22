Добровольцев пригласили на испытания вакцин от COVID-19

За участие добровольцам выплатят денежную компенсацию.

«Риски, связанные с участием добровольца в исследованиях, будут застрахованы», — говорится в сообщении.

Присоединиться к испытаниям могут граждане в возрасте от 18 до 50 лет. Причем они должны быть готовы провести несколько дней в стационаре и иногда совершать амбулаторные визиты в клинику.

К тестированию вакцин не допускаются беременные женщины, кормящие матери, люди, переболевшие коронавирусом, злоупотребляющие алкоголем, курением и принимающие наркотики. Также среди добровольцев не может быть людей с психическими заболеваниями и хроническими болезнями.

Чтобы записаться на клинические испытания, нужно заполнить специальную онлайн-заявку. После этого потенциальных участников обследуют медики. По результатам осмотра врачи примут окончательное решение.