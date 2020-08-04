Добровольцам повторно вколют вакцину от коронавируса

Добровольцы, которые приняли участие в испытании вакцины от COVID-19 в центре «Вектор», получат препарат второй раз. Повторные уколы сделают через 21 день.

«Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Роспотребнадзора.

Клинические испытания вакцины от коронавируса с участием добровольцев начали в «Векторе» 27 июля.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что испытания вакцины от нового вируса на добровольцах в клиническом госпитале имени Бурденко завершились успешно. Итоговая проверка показала, что у получивших вакцину сформировался иммунитет к инфекции. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявили.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что три российских предприятия начнут производить вакцину от COVID-19 уже в сентябре.