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    04 августа 2020, 16:26

    Добровольцам повторно вколют вакцину от коронавируса

    Андрей Иванов

    Добровольцы, которые приняли участие в испытании вакцины от COVID-19 в центре «Вектор», получат препарат второй раз. Повторные уколы сделают через 21 день.
    Добровольцам повторно вколют вакцину от коронавируса

    «Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Роспотребнадзора.

    Клинические испытания вакцины от коронавируса с участием добровольцев начали в «Векторе» 27 июля.

    Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что испытания вакцины от нового вируса на добровольцах в клиническом госпитале имени Бурденко завершились успешно. Итоговая проверка показала, что у получивших вакцину сформировался иммунитет к инфекции. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявили.

    Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что три российских предприятия начнут производить вакцину от COVID-19 уже в сентябре.

    Новости SMI.FM