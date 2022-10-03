Частичная мобилизация в России: кому придет повестка, кого не призовут на службу | 360°

Общество 03 октября 2022, 23:17 Поделиться Telegram

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Viber Записаться добровольцами на спецоперацию теперь можно на «Госуслугах» «Госуслуги» опубликовали форму записи для добровольцев в рамках спецоперации РИА «Новости»

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На сайте «Госуслуги» появилась форма для добровольцев, желающих отправиться в зону проведения спецоперации. Кандидаты должны соответствовать некоторым критериям, в числе которых — возраст до 60 лет и нахождение в запасе Вооруженных сил России.

«Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале госуслуг», — рассказали в сервисе.

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Прийти в военкомат в рамках частичной мобилизации могут граждане России, находящиеся в запасе, имеющие категории здоровья «А», «Б» или «В». Кандидаты также должны иметь военно-учетную специальность и быть не старше 65 лет (для старших офицеров).

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Для участия в добровольческом отряде также необходимо быть гражданином России. Заявители должны пройти срочную службу или военные сборы, а также быть не старше 60 лет. Для призыва подойдет членство в охотничьей организации или казачьей общине.

В российских школах предложили сделать доски почета отцов, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. По ее словам, детям нужно объяснять, почему их папы отправились на защиту Родины.

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