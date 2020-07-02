Добровольская ответила на слухи о том, что Ефремов бил бывших жен

Пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом о его жизни с рассказывают коллеги. Некоторые заявили, что он жестоко обращался с бывшими женами и простыми возлюбленными и подсаживал их на алкоголь. «360» взял комментарий у бывшей супруги актера Евгении Добровольской.

«Я не хочу говорить ни про Михаила Олеговича в данной ситуации, ни про это [рукоприкладство]. Бронзова, если что-то знает, то пусть и говорит. Я все это не комментирую и не хочу муссировать тему, связанную с человеком, который сейчас находится в беде человеческой. Прошу отстать от него», — сказала Добровольская.

Ранее сайт kp.ru привел слова режиссера Валерия Сергеева и бывшего завлита МХТ Чехова (жены актера Бориса Щербакова) Татьяны Бронзовой. По словам Сергеева, Михаил Ефремов всех жен «подсаживал на выпивку».

«Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть — все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова», — заявил он.

Бронзова утверждает, что в пьяном состоянии артист становился агрессивным. Якобы если кто-то ему решит перечить, то может и ударить.

«И тогда уж не разбирается, кто перед ним — мужчина, женщина или старик. В милицию его не раз забирали», — сказала она.

Режиссер вспомнил историю с некогда возлюбленной артиста, актрисой Натальей Ионовой. По словам собеседника издания, как-то Наталья возразила актеру и тот бросил в нее чашкой.

Михаил Ефремов вечером 8 июня стал виновником аварии в центре Москвы. Будучи нетрезвым, он врезался в автомобиль курьера Сергея Захарова. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный до сих пор находится в шоковом состоянии и отказывается услуг медиков.